「長打力を発揮できていない」千賀滉大らメッツが泥沼8連敗！？　他の戦略…

千賀滉大 最新情報

33歳の千賀滉大投手が所属するニューヨーク・メッツは、15日（日本時間16日）のロサンゼルス・ドジャース戦を終えた段階で、8連敗の泥沼に陥っている。低迷の原因として、いくつもの悪い要素が重なっていると、米メディア『ノースジャージー・ドットコム』が報じている。

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メッツは昨季、ショーン・マネイア投手、フランキー・モンタス投手、千賀と故障者が相次いだこともあって、成績不振でプレーオフ進出を逃すことになった。

その反省も踏まえ、今オフにはフレディ・ペラルタ投手、トバイアス・マイヤーズ投手などを獲得して層を厚くしている。

その一方でピート・アロンソ内野手、ブランドン・ニモ外野手などがチームを去り、編成は大きく変わった。

2年ぶりのポストシーズンを目指しての戦略ではあったが、その賭けは今のところ上手くいっていない。

メッツは19試合を終えた段階で7勝12敗のナ・リーグ東地区最下位だ。

同メディアはメッツの現状を分析し、低迷の原因をランキング形式で8つ挙げている。

そして、1位には「メッツ打線がチームとして長打力を発揮できていない」という要因を選出した。

続けて「デビッド・スターンズは、アロンソやニモの退団によって大きな長打力を手放す代わりに、失点を抑えるチーム作りへと舵を切った。

彼らがいなくても、多様な形で得点できるチームになると見られていたからだ。

しかし、シーズン開幕から約20試合が経過した現時点で、そのアプローチは結果に結びついていない。

メッツは142安打でリーグ15位タイと平均的な数字ながら、得点はMLBで5番目に少ない。

四球数も下から6番目と少なく、ゴロアウトは178でリーグ最多。

こうした要因が重なり、チームOPSは.617にとどまり、MLBではシカゴ・ホワイトソックスに次ぐワースト2位となっている」と伝えている。

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