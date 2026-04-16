ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第15回ライブ配信が4月13日に行われた。

今回の配信には、大リーグ評論家の福島良一氏、捕手として通算2963試合出場の記録を持つ元プロ野球選手・谷繁元信氏が出演した。

番組では谷繁氏が、ロサンゼルス・ドジャースで苦戦する佐々木朗希について、厳しい見方を示した。

谷繁氏はまず、佐々木のキャリアに触れ、「日本でも1シーズンローテーションを投げたことがない投手。物凄いものは持ってるけど、1年間投げる体力がない」と指摘。ポテンシャルの高さを認めつつも、年間を通して戦う土台がまだ十分ではないとした。

さらに投球内容についても言及。「今見てると、『あそこに投げよう』っていう意識があまり見られない」とし、「ストライクゾーンの中にただ腕を振って投げてるだけっていうレベルの投手に見える。俺にはね」と厳しい見方を示した。狙いを持った投球ができていないことが、結果に結びついていない要因と分析している。

一方でフォーム面についても独自の視点から分析。「僕は投手の専門家じゃないから本当の部分は分からないけど」と前置きしつつ、「軸足となる右膝の上下動が大きいと感じる。だからコントロールがあまり定まらないんじゃないかな」と、制球の部分にも言及した。

球の力は認めながらも、体力、制球、そして投球の意図といった課題を挙げた谷繁氏。佐々木が真のエースへと成長するためには、これらの改善が不可欠となりそうだ。

さらに番組では、今年3月のWBCについても話題が及んだ。侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに敗れたが、この試合の捕手のリードについて谷繁氏は「やってはいけないことを3回やっている」と指摘。その具体的な内容についても番組内で解説している。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】谷繁元信が指摘「やってはいけない」WBCベネズエラ戦“3つのリードミス”

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

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