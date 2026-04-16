「ルーキーイヤーを彷彿」今永昇太、前回登板に続く快投！　11奪三振は自…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、15日（日本時間16日）に行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦に登板し、6回まで投げて3安打11奪三振1失点の成績を残した。同選手にとって11奪三振は自己最多タイ記録だと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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今永は初回、先頭打者のトレー・ターナー内野手にソロホームランを打たれ、いきなり先制点を許す立ち上がりとなった。

しかし、動揺することなく後続を仕留め、それ以上の追加点を与えず。

2回、3回、5回は三者凡退に抑え、チャンスらしい機会を作らせずに6回を投げ切っている。

今永の奮闘にカブス打線も応え、合計11点でフィリーズを粉砕した。

それを踏まえ、同メディアは「フィリーズに11対2で勝利した試合では、カブス打線の活躍が大きかったが、今永の圧巻の投球も見逃せないものだった。

ピッツバーグ・パイレーツ戦で6回無安打の快投を見せた次の登板となったこの日も、フィラデルフィアでの6回の好投で次々と空振りを奪った。

今永は26回の空振りを記録し、カブスでは2008年以降のトラッキング時代における1試合最多記録に並んだ（2020年8月23日のシカゴ・ホワイトソックス戦でのダルビッシュ有と並ぶ）。

また、奪三振11も自己最多タイとなった。

2024年のブレイクしたルーキーイヤーを思わせる投球内容が、これで4試合連続となる。

昨季は故障に苦しんだが、それを経て今永の自信は今、大きく高まっている」との評価を下している。

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