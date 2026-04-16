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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、開幕から期待に応える投球を見せることができていない。この不調はスプリングトレーニングから始まっており、勝利に貢献できない佐々木に対しては厳しい声があがっている。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のカーシック・スリハリ記者が言及した。

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テキサス・レンジャーズ戦では4イニングで失点2と試合を作ったように見える内容だったが、実際には5つの四球を与え、自己最多の10人の走者を背負うなど、常にピンチの連続だった。94球を要しながら早期降板するなど、制球難が大きな課題として浮き彫りになった。

それでも、奪三振6を記録するなど持ち味の奪三振能力は健在だ。初回には走者を背負いながらも中軸を三者連続三振に仕留めるなど、空振りを奪う力は随所に見せた。

しかし、3回に本塁打と連打で失点を許すと流れを失い、最終的にはブルペンに大きな負担をかける形に終わっている。試合は2-5で敗れ、佐々木の投球内容が大きな論点となった。

思ったような投球ができていない佐々木についてスリハリ氏は「彼の早期降板により、残りの5イニングをブルペン陣がカバーせざるを得なくなった。これがレンジャーズに優位をもたらし、最終的にドジャースの敗因となった」と言及した。

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