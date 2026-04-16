楽天は16日、ソフトバンクとの試合（北九州）に0－6で敗戦。楽天はドラ1・藤原聡大が登板するも、4回5安打・3四球・5失点でプロ初勝利を逃した。藤原について、16日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の番組MCの野村弘樹氏は「藤原はここまで3戦投げているんですけど、僕の感覚なんですが変化球が多すぎるのではないかと思って…いいストレートは持っているんですよ」と話すと解説の辻発彦氏も「西武戦でも、やけに変化球が多いなといったイメージでした」とコメント。

同じく解説で出演していた平石洋介氏は「僕も（変化球が多いということは）感じていました。オープン戦は良くて、でもプロ初登板からはつまづいて…。プロの怖さを知ってきたのかもしれませんが、まだルーキーで将来楽しみなのでいいじゃないですかね、どれだけやられても」と話し、

また野村氏は「打てるものなら打ってみろなんですよ。そこからの変化球でいってほしいんですけど、変化球から入っているイメージがあるので。もう一度頭を整理して強気のピッチングが見たい」と今後の藤原の投球に期待を込めた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』