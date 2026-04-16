巨人・田中将大が16日の阪神戦、6回3失点で今季2勝目を挙げた。
田中は3－0の初回に佐藤輝明に2ランを浴びたが、2回〜4回までの3イニングは阪神打線を1安打に抑えるピッチング。4－1の5回に中野拓夢に犠飛を打たれたが、ストライク先行の投球で6回を3失点にまとめた。
ニッポン放送で放送された阪神－巨人（MBSラジオ制作）で解説を務めた掛布雅之氏は、「粘り強い見事でしたね。気持ちの粘りも感じましたね」と話した。
巨人・田中将大が16日の阪神戦、6回3失点で今季2勝目を挙げた。
田中は3－0の初回に佐藤輝明に2ランを浴びたが、2回〜4回までの3イニングは阪神打線を1安打に抑えるピッチング。4－1の5回に中野拓夢に犠飛を打たれたが、ストライク先行の投球で6回を3失点にまとめた。
ニッポン放送で放送された阪神－巨人（MBSラジオ制作）で解説を務めた掛布雅之氏は、「粘り強い見事でしたね。気持ちの粘りも感じましたね」と話した。
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