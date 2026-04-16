大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、開幕から二刀流としての起用が続いており、投手としても圧巻の記録を残している。今季はMVPだけでなくサイ・ヤング賞の受賞も期待されているが、山本由伸投手も同様にサイ・ヤング賞の候補に挙げられている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。

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これまでMVPやワールドシリーズ制覇など数々の栄誉を手にしてきた大谷だが、唯一手にしていない大きなタイトルがサイ・ヤング賞だ。デーブ・ロバーツ監督によると、このタイトル獲得は大谷にとって非常に重要な目標だという。

実際、大谷は今季序盤から投手として圧巻のスタートを切っている。開幕から2試合は無失点の投球を見せ、15日（日本時間16日）のニューヨーク・メッツ戦では6回を投じて10個の三振を奪う結果を残した。

ここで焦点となるのはパフォーマンスではなく稼働量だ。過去に肘の手術を2度受けていることもあり、球団は慎重な起用を続ける方針。昨季も14試合にとどまっており、フルシーズン投げ切れるかが鍵となる。

注目の集まる投手・大谷の成績についてレビン氏は「ドジャースのもう1人のスター選手である山本由伸投手が、日本人として初めてサイ・ヤング賞を獲得する可能性もあるとロバーツ監督が述べた。大谷と山本は、シーズンを通して健康を維持できれば、今季も受賞候補に名前が挙がるだろう」と言及した。

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