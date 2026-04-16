大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、ニューヨーク・メッツと戦い8-2で勝利した。この試合では「7番・DH」でスタメン出場したダルトン・ラッシング捕手が大活躍を見せたが、米メディア『クラッチポインツ』は、チームは出場機会を増やす方法を考えるべきだと主張している。

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同戦のラッシングは、先発の大谷が投手に専念したことに伴いDHを任された。すると、2回に先制点につながる二塁打を放つと、8回にはダメ押しの4号満塁本塁打を放つなどチームの勝利に大きく貢献した。

同メディアは「ラッシングにとって、メジャーでの出場機会を確保するのは簡単ではない。というのも、ウィル・スミス捕手が2024年に10年1億4000万ドルの契約を結んでおり、正捕手の座は完全に固まっているからだ。彼はマイナーで左翼に挑戦し、一塁の控えとしての可能性もあるが、フレディ・フリーマン内野手がほとんど試合を欠場しないことを考えると、出場機会はごく限られたものになってしまう」と言及。

続けて、「それでも、もし彼が控えとしてパワーと効率の高い打撃を続けるのであれば、デーブ・ロバーツ監督は彼をより多く起用する方法を見つける必要がある。捕手だけでなく一塁や、大谷が登板する際には指名打者として起用する可能性もあるだろう」と記している。

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