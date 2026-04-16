ヤクルト、序盤を2点リードで中盤へ

DeNA対ヤクルトは3回を終え、ヤクルトが2-0でリード。ヤクルトは2回裏に1点を先制し、3回裏にも1点を追加してリードを広げた。DeNAはまだ無得点。

【スタメン】

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(三)赤羽 7(二)武岡 8(投)松本健 9(右)丸山和

ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(左)ヒュンメル 3(一)佐野 4(三)宮﨑 5(右)度会 6(捕)山本 7(中)蝦名 8(遊)宮下 9(投)デュプランティエ

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 14 6 8 0 .429 4
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 16 4 12 0 .250 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 16 10 6 0 .625 -
2 楽天 16 9 6 1 .600 0
3 オリックス 16 9 7 0 .562 1
4 日本ハム 16 8 8 0 .500 2
5 西武 17 6 10 1 .375 4
6 ロッテ 17 6 11 0 .353 4