ヤクルト、序盤を2点リードで中盤へ
DeNA対ヤクルトは3回を終え、ヤクルトが2-0でリード。ヤクルトは2回裏に1点を先制し、3回裏にも1点を追加してリードを広げた。DeNAはまだ無得点。
【スタメン】
ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(三)赤羽 7(二)武岡 8(投)松本健 9(右)丸山和
ＤｅＮＡ: 1(二)牧 2(左)ヒュンメル 3(一)佐野 4(三)宮﨑 5(右)度会 6(捕)山本 7(中)蝦名 8(遊)宮下 9(投)デュプランティエ
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|14
|6
|8
|0
|.429
|4
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|16
|4
|12
|0
|.250
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|16
|10
|6
|0
|.625
|-
|2
|楽天
|16
|9
|6
|1
|.600
|0
|3
|オリックス
|16
|9
|7
|0
|.562
|1
|4
|日本ハム
|16
|8
|8
|0
|.500
|2
|5
|西武
|17
|6
|10
|1
|.375
|4
|6
|ロッテ
|17
|6
|11
|0
|.353
|4