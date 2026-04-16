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埼玉西武ライオンズの佐藤太陽は15日、京セラドーム大阪で行われたオリックス・バファローズ戦に「9番・二塁」でスタメン出場。7回に記念すべきプロ初本塁打を放った。











西武は0－3と封じ込まれた展開で、7回表の攻撃を迎えた。オリックスはこの回から、6回無失点と好投した先発アンダーソン・エスピノーザに代えて、ルイス・ペルドモをマウンドに送る。



2死無走者となり、打席には9番の佐藤。その初球、インハイにきた速球系のボールを佐藤が待ち構えていたかのように振りぬいた。完璧に捉えた打球は弾丸ライナーとなって、右翼スタンドをあっと言う間に超えていく本塁打となった。



NPB12球場の中でも本塁打が出にくいといわれる京セラドーム大阪で飛び出した一打は、佐藤にとって記念すべきプロ初本塁打。攻守・好打を武器とする若手野手だが、秘めるパワーを見せつけた打席となった。



西武は佐藤の本塁打で1－3とするが後続が続かず、オリックス投手陣の前に打線が沈黙。結局佐藤の一発がこの試合唯一の得点となり、西武は1－3でオリックスに敗れて2連敗となった。



佐藤は本塁打を含む3打数2安打1打点と活躍。育成契約から昨季に支配下を勝ち取っただけに、今季はさらに存在感を示すシーズンとしたい。

























【動画】秘めたパンチ力、佐藤太陽のプロ初本塁打がこれだ！

DAZNベースボールのXより













日が昇った



思い切りライトへ引っ張る

佐藤太陽がプロ初ホームラン☀️



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