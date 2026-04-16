大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季新加入のカイル・タッカー外野手の調子が今一つ上がってきていない。シーズンはまだ始まったばかりの段階だが、米メディア『ドジャースネイション』は、昨季と今季で大きな差が出ている数字があると言及している。

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同メディアは「わずか17試合しか消化していないため、タッカーの不調がシーズン残りの試合でも続くかどうかは判断できないが、彼のプレーには明らかに欠けている点がいくつかある。現時点で、今季とそれ以前との最も顕著な違いは、三振率の上昇と長打率の大幅な低下である」と指摘。

続けて、「今季は打率こそ落ちているものの、直近8試合のうち6試合で安打を記録している。また出塁率は.360と、キャリア平均とほぼ同水準を維持している。一方で長打率は.306にとどまっており、これが最大の懸念材料となっている。今季の15安打のうち長打はわずか2本にとどまり、三振率も昨季から8％上昇している」と記している。

今季のタッカーはボール球に手を出し過ぎている傾向があることも課題となっており、同メディアはこの点が改善されれば各数字も持ち直していくだろうとみているが、1日でも早い復調が待たれるところだ。

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