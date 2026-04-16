千葉ロッテマリーンズは、6月10日に行われる中日戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）において、「TEAM26応援タオル」がセットになった「TEAM26デーグッズ付きチケット」を、球団公式ファンクラブTEAM26の有料会員を対象に、先着10,000枚限定で販売することを発表した。

本アイテムは、TEAM26会員から応援タオルのメッセージを募集し、応募数の多かった上位10選手を対象に、応募メッセージの中から各選手本人が選定した文言をデザイン。

受け取り方法については、当日入場時にゲートにて対象チケット1枚につき「TEAM26応援タオル」1点を受け取れる。応援タオルは全10種の中からランダムでの配布となる。

本チケットは、TEAM26有料会員1名につき、1試合あたり最大4枚まで購入可能となっている。

＜TEAM26応援タオル概要＞

デザイン対象選手：小島和哉投手、種市篤暉投手、佐藤都志也捕手、寺地隆成捕手、小川龍成内野手、髙部瑛斗外野手、藤原恭大外野手、西川史礁外野手、山本大斗外野手、和田康士朗外野手 計10名

サイズ：W900mm x H300mm

材質：ポリエステル

【拡大写真】種市、藤原、西川らを応援！「TEAM26応援タオル」がこちら

[caption id="attachment_260319" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

[caption id="attachment_260321" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

[caption id="attachment_260320" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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