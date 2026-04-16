北海道日本ハムファイターズ 最新情報
北海道日本ハムファイターズの万波中正は15日、ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズ戦に「5番・右翼」で先発出場。5回にリーグ単独トップとなる今季6号の本塁打を放った。
日本ハムは5－8と3点を追う5回、1死無走者で万波の第3打席を迎えた。ロッテは4回途中から登板した八木彬がマウンドに上がっていた。
カウント2－2からの5球目、外角149キロのストレートを万波が弾き返す。やや左足を開きながらも軸足に体重を残し、バットのヘッドを利かせて逆方向へ運んだ打球は、そのまま右翼スタンドへ飛び込んだ。
この一発で6－8と追い上げた日本ハムは、7回にもフランミル・レイエスに今季3号が飛び出し、1点差に迫る。
しかし8回、押し出し死球で追加点を許し、最終的に7－9でロッテに敗れた。
なお、この試合で日本ハムは3回に奈良間大己も2号本塁打を放つなど、この試合で計3本塁打を記録。開幕16試合でチーム本塁打数は30本に到達している。
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