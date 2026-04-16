大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間11日の試合を最後に、エドウィン・ディアス投手の欠場が続いている。チームは代役クローザーを立ててカバーしているが、米メディア『ドジャーブルー』によると、コンディション不良への対応に慎重を期したためだったという。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

同メディアは「ディアスは同11日の登板で、球速が約2マイル低下した状態でセーブ失敗を喫していた。当初、ドジャースは特に問題はないとしていたが、その後ディアスはトレーニングスタッフに膝の違和感を訴えていた。デーブ・ロバーツ監督は火曜日の夜になるまで詳細を明かさず、ここ数日間は登板できない状態だったことを認めた。本人と球団はそれまで身体的な問題はないとしていたが、最終的には複数の検査を受けて状態を確認していた」と言及。

続けて、「正直なところ、最初から大したものではないと思っていた。だが、慎重に進める必要があったし、実際そうしてきた。彼は今夜の試合で投げたがっていた。それは尊重するし、立派だと思う。でも、やはり決められた手順やプロトコルを踏む必要があるし、まずはブルペンで状態を確認したかったんだ」という同監督のコメントを伝えている。

戦線復帰がどの試合になるかは試合展開によるところもあるが、少なくとも重大な事態を避けられたことは確かなようだ。

【関連記事】

【了】