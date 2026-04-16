大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は15日（日本時間16日）、ニューヨーク・メッツ戦に先発登板。これまで二刀流出場を続けていた大谷だが、右肩に死球を受けた影響で約5年ぶりの投手のみでの起用となった。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。

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デーブ・ロバーツ監督は、大谷がデビッド・ピーターソン投手から受けた死球を、この日の起用理由として挙げた。肩への死球により47試合連続出塁と記録が更新され、その後は48試合連続となったが、大谷にはかなりの痛みが残っていたようだ。

ロバーツ監督は「この1試合に関しては、肩や背中の状態を管理するために最善の判断」と説明。さらに、打撃を行わないことで投球間の調整に集中させる狙いも明かした。

なお、今後は通常通り二刀流出場を継続する方針で、今回の措置はあくまで一時的なものとされている。大谷が登板日に打席に立たなかったのは、2021年5月以来とされ、近年では極めて異例のケースとなった。

状態が心配される大谷についてエスピナル氏は「ドジャースはこの起用を定着させる可能性はないようだが、彼の身体の痛みや負担については明らかに懸念がある。幸いなことに、大谷は投手としてプレーを続け、サイ・ヤング賞を狙い続けることができるだろう」と言及した。

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