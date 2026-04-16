圧巻のレーザービーム…楽天の“プロ野球記録保持者”が強肩発動　犠飛阻止で…















東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



東北楽天ゴールデンイーグルスの辰己涼介は15日、みずほPayPayドーム福岡で行われた福岡ソフトバンクホークス戦に「3番・中堅」で先発出場。7回に自慢の強肩で三塁走者を刺して犠飛を阻止し、チームのピンチを救った。



楽天は2－1とリードし、7回裏の守りに入る。先発の古謝樹は1死二、三塁のピンチを招き、代打・中村晃に外角ストレートを引っ張られる。



高く弾んだ打球は前進守備の二塁手・小深田大翔の正面へ。素早く本塁へ送球するも判定はセーフとなり、三木肇監督がリクエストするも覆らず、試合は2－2の同点に。ここで古謝は降板となった。











なおも1死一、三塁。楽天は2番手・宋家豪をマウンドへ送り、ソフトバンクは代打・今宮健太を起用する。



初球、ど真ん中のストレートを今宮が中堅へ弾き返した。



この飛球を辰己が前進しながら捕球。三塁走者・牧原大成はタッチアップで本塁を狙う。



すると、辰己は正確なワンバウンド送球で本塁へ返球し、太田光捕手がタッチしてアウト。2024年にプロ野球新記録の392刺殺を記録した辰己が、本塁生還を阻止した。



辰己の好プレーで同点に踏みとどまった楽天は、続く8回に村林一輝が第2号ソロを放ち勝ち越し。リードを守り切り、3－2で競り勝って2連勝とした。首位ソフトバンクとの差を0.5ゲームに縮めている。























【動画】これぞ辰己！レーザービームで犠飛を阻止

DAZNベースボール公式Xより













ストライク送球



勝ち越しを許さぬバックホーム

好調・辰己涼介が守備でも大活躍



⚾️ソフトバンク×楽天



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