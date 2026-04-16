













広島東洋カープの菊池涼介が15日、バンテリンドームで行われた中日ドラゴンズ戦に「2番・二塁」で先発出場。9回にファインプレーを披露し、安打性の打球を併殺打に仕留めた。











2試合の中止を挟み、4連敗中だった広島。15日の試合では栗林良吏を先発に送り、必勝態勢で臨んだ。



両チームが攻防を重ね、5－2と3点リードで迎えた9回裏。



広島は守護神・中﨑翔太を投入して逃げ切りを図るが、先頭の高橋周平に四球を与える。続く7番・石伊雄太は、カウント2－2からの6球目、中﨑のアウトローのストレートに食らいついた。



打球は二遊間へ。二塁塁審の立つ位置と重なるコースにワンバウンドし、回転が加わって加速した。



通常なら中前に抜ける当たり。しかし、そこにいたのが菊池涼介だった。



抜群の読みで横っ飛びしながら捕球すると、すぐさま遊撃・矢野雅哉へグラブトス。これを矢野が流れるように二塁ベースカバーから一塁へ送球し、最後は一塁手エレフリス・モンテロが体勢を崩しながらも好捕。見事な併殺を完成させた。



7回から遊撃に入っていた矢野と、菊池の連係も光った。











さらに菊池は7回にも、1死二、三塁の場面で難しい打球を猛チャージで処理し、ピンチを阻止。



外野でも中堅手・大盛穂が躍動する。5回2死二塁では福永裕基の左中間への鋭い打球をダイビングキャッチ。さらに9回には板山祐太郎の打球をフェンスに激突しながらつかみ、試合を締めくくった。



中日の反撃ムードを、内外野の好守で断ち切った広島。9回裏も無失点で切り抜け、5－2で勝利し連敗をストップした。



1日休みを挟み、17日からは本拠地マツダスタジアムで横浜DeNAベイスターズとの3連戦に臨む。



























【投稿】菊池が横っ飛び！9回の“神業ゲッツー”がこちら



ABEMA野球 (@ABEMA_baseball) の公式Xより













何度も見た"残念そこは"



菊池涼介の守備は錆びつかない

ファインプレーでゲッツー



⚾️中日×広島



野球専用パック「DAZN BASEBALL」



✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）

✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）



▶ 視聴はこちら

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】