ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第15回ライブ配信が4月13日に行われた。

今回の配信には、大リーグ評論家の福島良一氏、捕手として通算2963試合出場のギネス記録を持つ元プロ野球選手・谷繁元信氏が出演した。

番組では谷繁氏が、今季注目のセ・パ両リーグの捕手について語った。

谷繁氏がセ・リーグで注目したのは、鈴木叶（ヤクルト）、山瀬慎之助（巨人）、松尾汐恩（DeNA）の3人だ。

鈴木は高卒3年目の若手捕手で、一昨年のプロ1年目には一軍デビュー戦で初安打・初打点を記録。谷繁氏も「雰囲気があるなと思った。（今年）やっと出てきたね」と期待を寄せた。

山瀬については「肩がめちゃくちゃいい」と絶賛。「MLBでも肩は全然通用すると思う」と、その強肩を高く評価した。

また、今後に期待する捕手として挙げたのが、DeNAの高卒4年目・松尾だ。かつて同球団に所属していた谷繁氏は、「俺も大洋時代に高校生でドラフト1位で入ったから、松尾には頑張ってほしい」と語り、後輩へエールを送った。

パ・リーグで注目する捕手については「成長してきたかなと思うのは海野（隆司）かな。やっぱり、去年日本シリーズを経験したのは大きいと思う」と語り、経験が成長を後押ししているとみている。

さらに番組では、今年3月のWBCについても話題が及んだ。侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに敗れたが、この試合の捕手のリードについて谷繁氏は「やってはいけないことを3回やっている」と指摘。その具体的な内容についても番組内で解説している。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】谷繁元信が指摘「やってはいけない」WBCベネズエラ戦“3つのリードミス”

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

【関連記事】

【了】