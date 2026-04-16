大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、開幕から二刀流として出場を続けている。投打で圧倒的な成績を残す大谷はナ・リーグMVPの筆頭候補に挙げられているが、手強いライバルも数多くいる。米メディア『ヘビー』のレビ・クーバート記者が言及した。

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大谷はシーズン序盤から打撃で好調を維持。OPS.996はナ・リーグ11位、本塁打5はリーグ4位タイ、出塁率.432は同6位と、トップクラスの打撃成績を記録している。すでに3年連続で本塁打50ペースに乗っており、打者専念でもMVP争いに加わるレベルだ。

しかし、ナ・リーグにはロナルド・アクーニャJr.外野手、フアン・ソト外野手、コービン・キャロル外野手、フェルナンド・タティスJr.外野手といった強力なライバルが多い。

中でも大谷と争うほどの成績を残しているのが、アリゾナ・ダイヤモンドバックスのキャロルだ。「本塁打20・盗塁20」、あるいは「本塁打30・盗塁30」を達成できるパワーとスピードを兼ね備えており、その守備力もWARを大幅に積み上げる助けとなるだろう。

早くも大谷とMVP争いを見せるキャロルについて、クーバート氏は「彼はシーズン序盤から大谷に対する最大のライバルとしての地位を確立しつつある。OPS1.026はリーグ5位で大谷を上回っており、三塁打3でMLBトップを走っている」と言及した。

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