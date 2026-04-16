千葉ロッテマリーンズは、6月21日に行われる東北楽天ゴールデンイーグルス戦（ZOZOマリンスタジアム、17時00分試合開始）において、「アロハシャツ」がセットになった「グッズ付きチケット」を、先着15,000枚限定で販売することを発表した。

本アイテムは、同日に開催されるイベント「ALL FOR CHIBA. UNITY IN SPORTS.」にちなんだ限定グッズ。

イベントタイトルである“ALL FOR CHIBA”の文字と、千葉県内に拠点を置くプロスポーツチーム（千葉ロッテマリーンズ、ジェフユナイテッド市原・千葉、柏レイソル、千葉ジェッツ、アルティーリ千葉）のロゴおよびユニホームをモチーフにデザインされており、千葉県に本社を構える株式会社ZOZOがデザインを担当している。

グッズの有無は、ビジター外野応援指定席を除く全席種でチケット購入時に選択可能（グッズ有無による金額差はなし。シーズンシートオーナー、ホーム外野応援指定席マイシートオーナーも対象）。

グッズ付きチケット1枚につき「アロハシャツ」1点を受け取り可能。受け取り場所および注意事項の詳細は決まり次第、球団公式ホームページでお知らせ。

なお、6月19日から21日までの3連戦で開催する「ALL FOR CHIBA」は、「地域提携の強化」をビジョンに掲げ、地域コミュニティと共に成長し、地域経済への貢献も目指す地域密着型のイベントとして開催する企画。

21日は、各チームの専属チアリーダーやマスコットキャラクターも球場に駆けつける予定となっている。

上田希由翔内野手も、「昨年千葉ジェッツの試合に行かせていただいたことをきっかけに、他のスポーツにも興味が湧いていたので、千葉のチームが集まる企画はワクワクします！5チームのロゴが入ったアロハシャツもお洒落ですごくかっこいいので、ぜひ皆さんもこれを着て、熱い声援をよろしくお願いいたします！」とコメントしている。

＜アロハシャツ概要＞

サイズ：着丈：約71cm 身巾：約60cm

肩幅：約50cm

袖丈：約25cm

素材：ポリエステル100％

【拡大写真】千葉の5チームが1枚のシャツに！アロハシャツがこちら

[caption id="attachment_260234" align="aligncenter" width="1200"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

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