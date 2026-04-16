横浜DeNAベイスターズがファーム拠点を置くDOCK OF BAYSTARS YOKOSUKAでは、今日も選手たちが横浜スタジアムを目指して汗を流す。昨年の現役ドラフトで中日ドラゴンズから移籍した濱将乃介は、自らの武器と課題の両方を見つめながら、一軍での活躍を狙っている。（取材・文：石塚隆）

プロフィール：濱将乃介

2000年生まれ、大阪府出身。東海大甲府高から独立リーグの高知ファイティングドッグスに入団し、3年間プレー。福井ネクサスエレファンツに移籍した2022年、ドラフト5位指名を受けて中日ドラゴンズに入団した。昨季は一軍初出場を果たし、オフに現役ドラフトで横浜DeNAベイスターズに移籍している。

「ハマスタがめっちゃ好き」新天地で受ける刺激

プレーをしている一挙手一投足を、自然と目で追ってしまう存在感。まだ一線級の選手とは言えないが、濱将乃介からは、どこか“華”を感じさせる雰囲気が漂う。

「ハマスタがめっちゃ好きなんですよ。スタジアム感がすごいじゃないですか。それに演出とかファンの方々の反応もすごいし、いい雰囲気だなって思っていたんです」

快活な口調で、濱は明るくそう言った。

昨年の現役ドラフトを経て、中日ドラゴンズから横浜DeNAベイスターズへ移籍した、プロ4年目の25歳の外野手。昨年、一軍デビューを果たし5試合に出場をした、まだまだこれからの選手である。ちなみに横浜スタジアムでプロ初安打、初打点を挙げている。

新たな環境、新たな出会いは、濱にとって大きな刺激になっているという。

「毎日、楽しみながら野球ができています。進んでいるチームというか、首脳陣の方々、スタッフ、球団全体がいろんなことにチャレンジをしていて、すごく刺激を受ける環境です。メンタルパフォーマンスコーディーネーターの方がいたり、アナリストの方々の数も多いですし、あとDOCKのメシがめちゃくちゃ美味い！」

そう言うと濱は笑った。また林琢真や勝又温史、宮城滝太、益子京右、橋本達弥といった同学年の選手も多く、チームに馴染むのに時間はかからなかった。

「チームの選手たちは全員明るいですよね。めっちゃしゃべりますし、仲がいい。本当、ネガティブな感じがせず、自分に向き合ってやるべき練習をしている。野球をやらされているという感じがないんです」

そう言うと濱は口元を引き締め、鋭い眼光を飛ばした。

「これはチャンス」突然、言い渡された移籍

「そのなかで激しい競争がありますが、将来的にはレギュラーとして活躍できる選手になりたいです。今はまず一軍に定着することが目標ですね」

現役ドラフトで自分の名前が挙がったのを知ったときは驚いたという。選手によっては立場や状況を鑑み、もしかしたら自分が……と予感することもあると聞くが、濱からすれば寝耳に水だった。

「突然でした。その日、中田翔さんとのトークショーだったんですけど、球団から電話があって、そのとき初めて、あっ、現役ドラフトやって思ったんです」

心の準備はできていなかったが、球団事務所に行き話を聞くと、DeNAへの移籍が言い渡された。3年間過ごした中日を離れなければならない寂しさはあったが、濱はすぐに切り替えることができたという。

「僕は独立リーグで2球団経験しているので、環境を変えることに抵抗感はあまりないし、これはチャンスだと思ったんです。プロの世界は中日しか知らないですし、環境を変えていろんな人や練習、野球に触れることは今後の人生にとってプラスやと思いました。また桑原（将志）さんがFAをするということで、チャンスはあるなって」

そう言うと濱は、少し苦笑をしてつづけた。

「ただ本当に急でしたし、自分の意志とは関係ないところで物事が進んでいくんだなって。これがプロの世界だって思いました」

レギュラー獲得への課題

DeNAの長谷川竜也編成部長からは「戦力として見ているから、思い切ってやってくれ」と言われ、身体の内から力が湧いた。そして中日への深い感謝も忘れない。

「中日ではめちゃくちゃ練習しましたし、野球も覚えることができ、成長させてもらいました。またファームで3年連続300打席ぐらい立たせてもらいましたし、そこは本当に感謝しています。そしてファンの方々からはいつも応援してもらい、ありがとうございましたと伝えたいです」

自分の意志とは関係なく、プロ野球人生は止まることなく進んでいく。桑原が抜けたとはいえ、群雄割拠のDeNA外野陣。濱はオープン戦で8試合起用され、代打からスタメン、また外野全てのポジションを任されるなど、どれぐらいやれるプレーヤーなのかを試された。

とくに8番・中堅でスタメン出場した3月11日の広島カープ戦（横浜スタジアム）では、快足を飛ばした三塁打を含むマルチ安打、そして守備でも右中間に抜けそうな打球を背走でキャッチし、ファンを沸かせた。

オープン戦を振り返り濱は次のように語る。

「守備の面ではよかったと思うんですけど、打撃面（13打数3安打2打点）ではもうちょっとアピールしたかったですね」

外野手である以上、ある程度打てなければレギュラー獲得への道のりは困難になる。

「去年の秋ぐらいまでは真っすぐのファウルがめっちゃ多かったんですけど、そこからオフにかけて速い高めの真っすぐをいかに打つかを磨いてきました。そこは手応えを感じているし、ボール球にもあまり手が出ないようになってきましたね」

そう言うと濱は、真摯な表情でつづけた。

「そこは中日時代から力を入れてやってきた。一番自信があるのは…」

「昨年、少しですけど一軍を経験させてもらって、やっぱりレベルが違うなと思ったし、1球でも甘いボールを見逃がしたら終わりって思いました。だからどんな状況であっても一発で仕留め切れるように。理想は変化球待ちで、真っすぐが来たらパンッて対応するバッティングですね」

ただ今は打撃を期待されているとは濱は思っていない。足元を見つめるように、自分自身を鑑みる。

「僕のタイプからして、まず求められるのは守備と走塁だと思っていますし、そこは中日時代から力を入れてやってきました。一番自信があるのは肩なので、とにかく肩を生かしたプレーをしたいですね」

遠投は130メートルと、類まれな身体能力を持つ。濱と話していると、悲壮感のようなものがまったくなく、カラッとした明るく爽やかな風が吹くような風情が感じられる。そして野球が好きでたまらないといったワクワク感で一杯に輝く瞳が印象的だ。

後編では、この人間性はいかに育まれ、今までどんな野球人生を歩んできたのかを触れていきたい。

（取材・文：石塚隆）

【著者プロフィール】

石塚 隆 (いしづか・たかし)

1972年、神奈川県出身。フリーランスライター。プロ野球などのスポーツを中心に、社会モノやサブカルチャーなど多ジャンルにわたり執筆。web Sportiva／週刊プレイボーイ／週刊ベースボール／集英社オンライン／文春野球／ベースボールチャンネル／etc...。現在Number Webにて横浜DeNAベイスターズコラム『ハマ街ダイアリー』連載中。趣味はサーフィン＆トレイルランニング。鎌倉市在住

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