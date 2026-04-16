バイエルンに所属するドイツ代表MFジャマル・ムシアラが、ドイツ人史上最年少でチャンピオンズリーグ（CL）通算50試合出場を達成した。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝セカンドレグが15日に行われ、バイエルンはレアル・マドリードと対戦。2－1で先勝して迎えたホームでの一戦は、乱打戦となり、2－3で前半を折り返すと、86分から数的有利となった後に2得点を奪って4－3で勝利を収め、2試合合計6－4で準決勝に駒を進めた。

この試合にベンチスタートとなったムシアラだったが、61分から途中出場したことで、これが同選手にとってはCL通算50試合目の出場となり、2013年11月に24歳53日で達成していたFWトーマス・ミュラーの記録を塗り替え、ムシアラは23歳48日というドイツ人史上最年少でCL通算50試合出場を記録した選手になった。

なお、次に若い記録保持者はトニ・クロース氏とカイ・ハヴァーツで、いずれも25歳100日で50試合出場を達成していたことが伝えられている。

【ハイライト動画】バイエルンがレアル・マドリードを下してCLベスト4入り！