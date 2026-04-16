アーセナルに所属するイングランド代表MFデクラン・ライスが、2シーズン連続のチャンピオンズリーグ（CL）ベスト4進出を喜んだ。15日、欧州サッカー連盟（UEFA）がコメントを伝えている。

CLノックアウトフェーズ準々決勝のセカンドレグが15日に行われ、アーセナルは本拠地『エミレーツ・スタジアム』にスポルティングを迎えた。90分間を通して攻撃でなかなか良い形が作れなかったものの自慢の堅守は健在で、試合はスコアレスドローで終了。ファーストレグの最終盤にカイ・ハヴァーツが挙げた虎の子の1点を守り抜き、アトレティコ・マドリードが待つ準決勝へ駒を進めた。

リーグフェーズを8戦全勝で終えたアーセナルだが、シーズンが佳境に差し掛かる中でチームとしてのパフォーマンスは下降線を辿っている。先月末に行われたカラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティに敗れ、FAカップ準々決勝ではサウサンプトンに金星を献上。プレミアリーグでは依然として首位に立っているが、直近の試合ではボーンマスに敗れ、2位マンチェスター・シティとの勝ち点差が縮まった。

この日も苦戦を強いられたが、準々決勝突破というミッションは完遂。2シーズン連続でCL準決勝に駒を進めたのはクラブ史上初の快挙となっている。キャプテンマークを巻いたライスは「最高に嬉しい。2試合とも本当に厳しい戦いだったので、2年連続で準決勝に進出できたことはチームにとって素晴らしい成果だ。次はさらに一歩進んで決勝への切符を手にしたい」と前置きしつつ、次のように率直な胸の内を明かした。

「フラストレーションなんてないし、常に前向きだよ。周囲がどう思おうと関係ない。グループとしてどう考えるか、監督がどう思うかが大切なんだ。もちろんゴールを決めたいけど、ここに来るほとんどのチームが5－4－1のブロックを組み、ほとんどスペースがないのが現実だ。それを打破するのが僕たちの役目だが、毎週トッププレイヤーたちと対戦しているんだ」

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