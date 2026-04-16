大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブレイク・スネル投手が左肩痛により開幕から故障者リスト（IL）に入っている。現時点では復帰は5月下旬頃になると見込まれているが、そこに向けた調整は着実に進んでいるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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同メディアは「スネルは元々シーズン開幕には間に合わない見込みだったが、復帰に向けて大きな第一歩を踏み出した。彼は週末、ライブBPで模擬的に1イニングを投げ、15球を投じた。次のステップは再びライブBPを行うことで、今度は2イニングを投げる予定となっている」と言及。

続けて、「彼は初めてのライブBP後、自身の体の状態や今後の見通しについて語った」としつつ、「本当に楽しみにしていたんだ。今日はすごくワクワクして球場に来たよ。やっと投げて、今の自分がどんな状態なのか確認できるからね。良いのか悪いのか、自分自身を見極めたかったんだ」という本人のコメントを伝えている。

ドジャースはここまでスネル不在でも白星を積み重ねているが、チームがカバーできているうちにコンディションを取り戻すことはできるのだろうか。

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