ロッテは15日、JRA中山競馬場presents皐月賞ナイターのファーストピッチセレモニーで登板した三浦皇成騎手のコメントを発表した。
▼ 三浦皇成騎手
「背番号は昨年のスプリンターズステークスで勝ったときの馬番の”16″にしてもらいました。お客さんがたくさんいる中でのファーストピッチだったので、すごい緊張しました。中山競馬場もマリーンズと同じ千葉県にあるので一緒に千葉を盛り上げいければと思います」
ロッテは15日、JRA中山競馬場presents皐月賞ナイターのファーストピッチセレモニーで登板した三浦皇成騎手のコメントを発表した。
▼ 三浦皇成騎手
「背番号は昨年のスプリンターズステークスで勝ったときの馬番の”16″にしてもらいました。お客さんがたくさんいる中でのファーストピッチだったので、すごい緊張しました。中山競馬場もマリーンズと同じ千葉県にあるので一緒に千葉を盛り上げいければと思います」
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