「長打力を示した」村上宗隆、9戦ぶりの豪快5号2ラン！　一方で気になる数…

村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は14日（日本時間15日）、タンパベイ・レイズ戦に出場し1本塁打含む2打点の活躍を見せた。チームは敗れたが、同選手によって多少見栄えのするスコアになったと、米メディア『ロトワイヤー』が報じている。

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村上は今季の開幕戦から3試合連続でホームランを放ち、新天地で好スタートを切っていた。

しかし、それ以降は打撃が振るわず、4日（同5日）のトロント・ブルージェイズ戦以降ホームランを打てていなかった。

そんな中迎えた今回のレイズ戦で、9回裏に9戦ぶりの5号2ランを放つことになる。

二死1塁で打席に立つと、右翼ポール際に着弾する豪快な本塁打を放った。

ホワイトソックスではチームトップ、ア・リーグ全体でも4位タイの今季5本目となっている。

それを踏まえ、同メディアは「メジャー1年目の序盤から長打力は示しているものの、70打席で打率.167、三振率33.8％と苦戦しており、空振り率39.2％もMLBでもワーストクラスの数字となっている」と伝えた。

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