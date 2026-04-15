ロッテの木村優人は18時からの日本ハム戦に先発する。
木村は球団を通じて「自分のピッチングをすることをまず大事に考えてチームの勝利に貢献できるように、良い流れを持って来れるように全力で腕を振ります」とコメント。
木村は今季ここまで2試合・12回を投げ、0勝1敗、防御率5.25。日本ハム戦は3月31日に登板し、6回を投げ7失点で敗戦投手になっている。木村は自身の今季初勝利、日本ハムとの3連戦勝ち越しを目指しマウンドに上がる。
ロッテの木村優人は18時からの日本ハム戦に先発する。
木村は球団を通じて「自分のピッチングをすることをまず大事に考えてチームの勝利に貢献できるように、良い流れを持って来れるように全力で腕を振ります」とコメント。
木村は今季ここまで2試合・12回を投げ、0勝1敗、防御率5.25。日本ハム戦は3月31日に登板し、6回を投げ7失点で敗戦投手になっている。木村は自身の今季初勝利、日本ハムとの3連戦勝ち越しを目指しマウンドに上がる。
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