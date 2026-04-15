本当に引退…？西武・栗山巧が”巧打者ぶり”発揮しマルチヒット　ファーム打…















埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの栗山巧選手は15日、カーミニークフィールドで行われたファーム・リーグのDeNA戦に「4番・指名打者」でスタメン出場。マルチヒットを記録した。











今季限りでの引退を表明している42歳の大ベテランが、その年齢を感じさせないパフォーマンスを披露した。



第1打席で2死一塁の場面で打席に立った栗山。DeNA先発・ホセ・ルイーズのストレートを捉えレフト前ヒットをマーク。



3回の第2打席ではDeNA2番手投手・篠木健太郎から再びレフト前へのヒットを放ち、チャンスメイク。続く村田怜音が押し出しの四球を選び、西武が先制点を挙げた。



5回の第3打席ではファーストゴロに倒れ、この試合はお役御免。7回の打席には代打・横田蒼和が送られた。



この試合3打数2安打とした栗山は、ここまでファーム8試合の出場で打率.438と好調。今年で引退するのが惜しまれるような好成績を見せつけている。



西武はここまでパ・リーグ5位と流れに乗り切れない状況が続いているだけに、大ベテランが突破口を開く機会が訪れているかもしれない。

























【動画】本当に引退…？栗山巧の”巧打者ぶり”光るヒットがこちら

DAZNベースボールのXより













これぞ“たくみ”の技



4月3日以来の出場 栗山巧

内角引き付け逆方向へ



⚾️西武×DeNA



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