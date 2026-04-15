「必要以上に力んでしまう」今井達也、右腕疲労の原因はストレスか！？　…

今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する27歳の今井達也投手が、右腕の疲労のため15日間の故障者リスト（IL）入りした。その原因は深刻な怪我といったものではなく、米国という異国の地で味わう精神的ストレスから来るものだと、米メディア『クライミング・タルズ・ヒル』が報じている。

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今井は今オフ、埼玉西武ライオンズからメジャー挑戦を果たし、アストロズと3年総額5400万ドル（約85億9000万円）の契約を結んだ。

昨季のNPBでは、24試合で163回2/3を投げて10勝5敗、防御率1.92、奪三振178、WHIP（被出塁率）0.892という驚異的な数字を記録していただけに期待度は大きかった。

しかし、これまでの今季3登板で1勝0敗、防御率7.27、13奪三振と低迷しており、苦戦している様子がうかがえる。

その最中にIL入りしたが、幸いにも画像検査の結果、骨などに異常がないことが確認されている。

そして、本人は米国での新生活にまだ適応できていないことを明かした。

それを踏まえ、同メディアは「今井自身の説明は、彼の立場に立ってみれば十分に納得できるものだ。

契約前、彼はヒューストンに知り合いがいたわけでもなく、日本と同じ環境でもない。

新しい国で、基本的なコミュニケーションさえ難しい状況の中で大きなストレスを感じ、必要以上に力んでしまっていたとしても不思議ではなく、それがここまで苦戦している理由として考えられる。

残念ながら、これは簡単に解決できる問題でもない。

新しいマウンドに慣れるために登板を重ねていくことはできるが、角度が変われば球の見え方も変わる可能性があり、単に登板数を増やせば解決するとも限らない。

また、疲労の問題に関しては、むしろ悪化する可能性もある。

アストロズのクラブハウス自体は居心地の良い環境のようで、チームと今井の双方が歩み寄り、より良い関係を築いていくことになるだろう。

ただし、言語の壁がある以上、それにはどうしても時間がかかる。お互いに善意があってもなお、簡単なことではない」との見解を示した。

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【了】