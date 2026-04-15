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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、今季の開幕から先発ローテーションに復帰している。しかし、3試合に先発登板していまだに満足できる投球を見せておらず、再び昨季のようにリリーフに回すべきとの声も上がっている。米メディア『ヤードバーカー』のアーネスト・コバ記者が言及した。

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テキサス・レンジャーズ戦で4回を投げて与四球5と制球に苦しんだ佐々木について、デーブ・ロバーツ監督は「今日もそうだが、無駄な四球がある。本来は勝負すべき打者に対して、ストライクを取りにいく必要がある」と、効率の悪さを指摘した。

実際、佐々木は今季ここまで3試合で13回を投げ、与四球10を記録している。1イニングあたり約20球を要するなど球数がかさみ、長いイニングを投げられていない。

レンジャーズ戦ではピンチをしのいで試合を壊さなかった点について一定の評価を得たが、「このままでは先発投手として持続可能ではない」と厳しい見方も示されている。

不安定な投球が続く佐々木について、コバ氏は「ブレイク・スネル投手が復帰すれば、ドジャースは再び決断を迫られることになる。しかし、ロバーツ監督は、佐々木をブルペンではなく先発に残したいという意向を公言している。とはいえ、佐々木自身の投球内容も芳しくなく、ロバーツ監督の我慢も限界に近づいているようだ」と言及した。

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