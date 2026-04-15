「完全に打ち込まれている」菊池雄星、苦境の原因は甘い球！？　米紙が改…

菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する34歳の菊池雄星投手は今季、最悪のスタートを切っている。なかなか苦境から抜け出せないでいるが、それでも挽回できる可能性もあると、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

13日（日本時間14日）の前回登板では、ニューヨーク・ヤンキース戦に登板し4回途中まで投げて4安打3奪三振、2被本塁打を含む4失点を喫した。

これまでに今季4回マウンドに立ったが、成績は0勝2敗、防御率7.50、19奪三振と低迷している。

なぜ、これほどまでに菊池が苦戦しているのか、同紙が分析した。

まず、同紙は「菊池には統率力と一貫性が欠けている」と指摘。

1イニングあたりほぼ1四球というペースで相手の出塁を許しており、これは到底メジャーリーグレベルでは通用しないという。

四球を連発することは失点に繋がりやすく、さらに打者に打ち込まれているのも成績悪化の要因だ。

同紙によると「あらゆる指標を見る限り、打者がコンタクトした際に菊池は完全に打ち込まれている。

これはカウントを不利に進めてしまい、ストライクを取りにいって甘い球を投げざるを得なくなっていることが原因だ。

また、打者が球種を1つか2つ絞り込めているようにも見え、その分しっかり狙い打たれている。

ハードヒット率、バレル率、平均打球速度といった指標で、いずれもリーグの下位3分の1付近に位置している。

さらに、ゴロ率やチェイス率でも同様に下位3分の1付近に低迷している」とのこと。

かなり厳しい状況だが、この苦しい状況を改善する方法もあるようだ。

同紙は「カッターを捨てるか、大幅な改良が必要だ。

菊池がカッターを捨てて、効果的なフォーシーム・ファストボールに戻せば、成績はすぐに向上するはずだ。

それが不可能なら、マイク・マダックスが何とかして菊池から良いカッターを引き出し、投球構成を改善できれば、調子が良くなると思う」と伝えている。

【関連記事】

【了】