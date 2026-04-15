◆ 館山氏「他に手がなかったのかと思うと…」交代後の初球で決勝点献上

パ・リーグ首位のソフトバンクは15日、2位・楽天と対戦し2－3で競り負け、連敗を喫した。同点で迎えた8回、二死走者なしの場面で3番手・尾形崇斗が登板。村林一輝に痛恨の勝ち越し弾を浴びた。

交代後の初球で決勝点を献上した尾形。15日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「ソフトバンクはこういうことが怖くてヘルナンデスから尾形に代えているんだもんね」と振り返ると、解説の平石洋介氏は「おそらくそうですよね。ただ二死走者なしで、尾形が初球をえいやっと投げてコントロールミスしたが、あそこで絶対にあれをやってはいけないですよね。あれは痛かったのではないか」と指摘した。

さらに高木氏が「あそこで間違えちゃいけないよね」と語ると、もう1人の解説・館山昌平氏は「他に手がなかったのかと思うと、スライダーとかカーブとかいい曲がり球を持っているので、まずこういう球を持っているよというふうに見せるのが一番だったかなと思う。もちろんスピードも速いので、まず1ストライク先に取れたら尾形のペースになるかもしれない。村林が思い切り引っ張ったが、変化球だったら間違いなく空振りだと思う」と苦言を呈した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』