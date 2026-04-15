













埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの佐藤爽選手は15日、カーミニークフィールドで行われたファーム・リーグのDeNA戦に先発登板。8回を4安打2失点と好投を披露した。











2024年育成ドラフト4位で西武に入団した期待の若手左腕。



この日は3回以降、5イニング連続で3者凡退と圧巻の投球を披露。8回に昨季まで共に西武でプレーした古市尊にツーランホームランを浴び2失点を喫したが、見事にゲームを作った。



9回表は森脇亮介が試合を締め、西武が3-2で勝利。佐藤が自己最長8回4安打無四死球7奪三振2失点の好投でファーム3勝目をマークした。



この試合前まで3試合で防御率1.35と安定した成績を残していた左腕がこの日も好投。この調子でアピールを続け、支配下契約を勝ち取ることが出来るだろうか。





























【動画】育成左腕が躍動！佐藤爽の爽快奪三振がこちら

DAZNベースボールのXより













チャンス到来



支配下登録へ向けて

佐藤爽 8回2失点で無傷の3連勝



⚾️西武×DeNA（ファーム）



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