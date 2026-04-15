Maison de Queen メジャーデビューを電撃発表！ JR東海協力「リニア」ジャケ写に込められた“革命”の意志

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、今注目を集めている6人組アイドルグループ「Maison de Queen（メゾン ド クイーン）のメジャーデビュー発表をピックアップ。

◆国内外を席巻する新進気鋭の6人組

ライブアイドル界隈において、これほどまでのスピード感で階段を駆け上がったグループがかつていただろうか。6人組アイドルグループ「Maison de Queen（メゾン ド クイーン）」は、結成から今日に至るまで、既成概念を打ち破る活動を展開してきた。

彼女たちの活動は国内に留まらない。既に海外でのライブを成功させているほか、日本と海外のアーティストを繋ぐ主催企画「IDOL KINGDOM」を次々と成功に導いてきた。その勢いはさらに加速し、「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック」といったアイドルイベントから「FREEDOM NAGOYA 2025」などのロックフェスまで、ジャンルの垣根を越えて積極的に参戦。その圧倒的なパフォーマンスは、アイドルファンのみならず、ロックリスナーの間でも大きな話題を呼んでいる。

2026年4月14日(火)、現体制一周年という記念すべき節目に、彼女たちは川崎CLUB CITTA’のステージに立っていた。この日は「バンドスタイル」でのワンマンライブ。生楽器の重厚なサウンドと競り合うように、6人の歌声が会場を熱狂の渦に巻き込んでいく。

ライブ中盤に待望の重大発表がなされた。バンダイナムコミュージックライブが手掛けるレーベル「MoooD Records」より、2026年7月15日(水)にメジャー1st EPをリリースすることが決定。さらに、その中からデビュー曲となる「scenario」が初披露され、4月15日(水)から先行配信されることが告げられると、フロアのボルテージは最高潮に達した。

初披露された「scenario」は、Maison de Queenの世界観である“革命”と“物語の始まり”をダイレクトに象徴する疾走感あふれるロックアンセム。 重厚なギターサウンドの歪みと力強いビート。その上で展開されるメンバー全員のユニゾンボーカルがひとつの大きなうねりとなって押し寄せてくる。ライブでの爆発的な熱量をそのままパッケージングしたかのような、熱量の高いサウンドプロダクションが特徴だ。

歌詞には、不安や葛藤を抱えながらも未来を切り拓いていく決意を描き、「これが僕らのシナリオ」というフレーズが象徴するように、自分たちの物語を自ら描いていく強い意志が表現されている。

◆リニア中央新幹線との異色コラボ

今回、最も大きな衝撃を与えたのが、同時に公開された「scenario」のジャケット写真だ。きっかけは、無類の鉄道好きとして知られるメンバー・ぁぃぁぃの熱意だった。その想いが神奈川県、そしてJR東海の賛同を得る形となり、現在建設が進められているリニア中央新幹線建設用の巨大シールドマシンとの共演という、アイドル界でも類を見ない撮影が実現した。

未来の交通インフラをゼロから創り出すための巨大な掘削機と、エンターテインメントの未来を切り拓こうとするMaison de Queen。この両者の出会いは、お互いの輝かしい未来を祝福するような、威風堂々とした貫禄を醸し出している。楽曲が持つインダストリアルなロックサウンドとも見事に共鳴し、これまでにない重厚なビジュアルが完成。

また、建設現場での撮影ということもあり、メンバーは「Maison de Queen仕様」にカスタマイズされた特製ヘルメットを着用。彼女たちの鉄道愛と、プロジェクトへの敬意が溢れる作品となっている。彼女たちが提示する新しい「シナリオ」は、まだ序章に過ぎない。そのサウンドとパフォーマンスで世界を席巻する日は、そう遠くないはずだ。進化し続ける彼女たちの挑戦から、一瞬たりとも目が離せない。

■ぁぃぁぃ（Maison de Queen）コメント■

「クールでありつつ気分が高揚するような世界観で、今まで貫いてきた“メゾクイ感”が存分に詰まっていると思います。これからこの楽曲と共に未来を切り開き突き進んでいく私たちにとって、巨大なシールドマシンと撮影させていただけたことは本当に幸運であり、感謝の気持ちでいっぱいです。「scenario」を通じて、世界中のみなさんにもっとたくさんのエネルギーを届けていけるよう、日々進化していきたいです！」

■「scenario」配信情報■

Maison de Queenデビュー曲「scenario」

2026年4月15日（水）配信開始

◆Maison de Queenプロフィール

「それぞれの人生を歩んできた6人のQueen達が世界を旅しながら革命を起こしていく」というストーリーコンセプトを掲げ、ロックサウンドとドラマ性のある楽曲、そして高いライブパフォーマンスを武器に活動を展開している。

◆members

JENNI

山形生まれラスベガス育ちYouTuberやソロシンガーなど様々な活動経歴があり過去にJ-WAVEのラジオ番組のナビゲーターを務めるなどマルチな場面で活躍。天真爛漫なキャラクターで出会った人とすぐ仲良くなれる。安定感のある美しい歌唱力でフロアを魅了する。

ぁぃぁぃ

子役としてCMやドラマに出演した後、アイドル活動を約8年経験。特徴的な声とパワフルでギャップのある歌唱力に注目が集まる。鉄道やアイドルなど様々なカルチャーに関心があり、何かと"ヲタク気質"である。

もいちゃん

数々の著名人が愛用する人気ブランド Whinnyをプロデュースし、カリスマ的存在を放つアイドル。若者への影響力は抜群。ほんわかとした顔立ちからは想像ができないライブでの熱い表現力が魅力

星空あずき

Xの100日後にバキバキになる地雷系の投稿シリーズで人気が急上昇。100日目には見事な腹筋を披露し8.4万いいねと4000近くのリポストを得る。幼少期からの器械体操で鍛えられた表現力が見どころ。正真正銘の努力家。

高須賀友香

メゾクイの可愛い担当。ぱっつん前髪にツインテールヘアがトレードマーク。ステージ上ではスカートを弾ませキュートな歌唱パートのほとんどを担っている。アイドル中のアイドル。

亜門

グループ最年少。スタイル抜群でステージではキレキレのダンスパフォーマンスに定評がある。クールな外見で一見冷たくみられがちだが、心を開いた