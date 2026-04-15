大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間14日、ニューヨーク・メッツと戦い4-0で勝利した。先発のジャスティン・ロブレスキ投手は完投・完封目前まで行きながら降板となったが、デーブ・ロバーツ監督は様々なリスクを考慮して継投を行ったようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

同戦のロブレスキは8回終了時点で90球、無失点、被安打2、四球0と相手打線を完全に封じ込めており、完投・完封も十分射程圏内のようにみえた。ただ、ロバーツ監督は9回のマウンドには上げず、タナー・スコット投手を2番手として起用した。

同メディアはまず、「ロバーツ監督が『タナーでいく』と言うなら、自分はそれを信頼する。『もう一度マウンドに上がりたい』という気持ちではなかった。自分は監督を信頼しているし、彼らが自分を守り、最善を考えてくれているのも分かっている。それは選手として本当にありがたいことだ」というロブレスキのコメントを紹介。

その上で、「ロバーツ監督はやや異なる見解を示し、ロブレスキがもう1イニング投げることも可能だったと認めつつも、無理をさせたくなかったと説明した」としつつ、「彼は長い間5イニング以上投げていないんだ。今は選手の健康を考えなければならない。彼は8回まであれだけの投球を見せてくれたが、球速が落ち始めているのも分かった。だから、私は彼の健康を最優先に考えた」という同監督の説明を伝えている。

【関連記事】

【了】