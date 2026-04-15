開幕から4試合連続QSと安定感を見せるロサンゼルス・ドジャースの山本由伸。メッツ戦でも立ち上がりの被弾をものともせず、圧巻の投球で試合を支配した。その裏にあったのは配球の変化と“伝家の宝刀”スプリットの存在。データからエースの進化の本質に迫る。（文・八木遊）

4戦連続QS達成！山本由伸を支える“伝家の宝刀”とは？

またも、エースがチームを勝利に導いた。日本時間15日、ナ・リーグ西地区の首位を走るドジャースはメッツと対戦。エースの山本由伸が8回途中まで1失点に抑える好投を見せると、8回裏にカイル・タッカーが値千金の勝ち越しタイムリーを放ち、チームは貯金を今季最多の9とした。

開幕から4試合連続となるクオリティースタートを記録した山本だったが、初回先頭打者のフランシスコ・リンドーアに本塁打を浴びる最悪の出だしだった。しかしその後は20人の打者を連続で打ち取るなど平常運転。白星はつかなかったが、チームの勝利に大きく貢献した。

先頭打者への被弾から見事に立て直しに成功した山本。そのカギは“伝家の宝刀”スプリットにあった。

フォーシーム激減…バッテリーが選んだ“変化球主体”の勝負

結果的に唯一の失点となったリンドーアの本塁打は、2ボールから不用意に投じたフォーシームだった。その後、ドジャースバッテリーは配球を変化球中心に軌道修正。8回途中まで104球を投げた山本の球種別割合を見ると、かなりの偏りがあったことが分かる。

【15日の山本由伸球種別投球割合（MLB公式データサイト『Baseball Savant』の速報値より）】

17.3％（18球） フォーシーム

15.4％（16球） カットボール

11.5％（12球） シンカー

10.6％（11球） カーブ

4.8％（5球） スライダー

40.4％（42球） スプリット

この日の山本はとにかくフォーシームが少なかった。その割合はわずか17.3％で、これはメジャー移籍後の自己最少。20％を下回ったのは、昨年6月に1試合あっただけなので、いかに変化球中心の組み立てだったかが分かるだろう。

山本が代わりに多投したのがスプリットだった。なんとその割合は40.4％。追い込んでからの勝負球としてはもちろん、カウントを整える球としても活用していた。

スプリット以外にも多彩な変化球を操る山本だが、オリックス時代も、そしてメジャー移籍後も最も圧倒的な破壊力を誇るのがこの球種である。スプリットの被打率はドジャースでの1年目から.170→.132→.074と、年を追うごとに進化している。

スプリットが“高速化”すると別人に

特にスプリットが“高速”の時の山本は無双状態だ。この日、42球投げたスプリットの平均球速は91.5マイル（約147キロ）だったが、昨季以降のレギュラーシーズンにおいて、スプリットの平均球速が91.5マイル以上の試合と、それ未満の試合で分けると様相がかなり異なる。

【山本由伸のスプリット平均球速別成績、2025年以降】

91.5マイル以上の試合 9試合、3勝1敗、防御率1.85、奪三振率10.2

91.5マイル未満の試合 25試合、11勝8敗、防御率2.68、奪三振率10.0

奪三振率はそれほど変わらないが、防御率に大きな違いが生じている。まさにメッツ戦の好投は必然だったといえるだろう。

メジャー3年目を迎えてもなお進化し続ける山本。今後もスプリットの球速には注目しておいて損はなさそうだ。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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