大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、カイル・タッカー外野手が不調に陥っている。チームが好調な内に復調したいところだが、アーロン・ベイツ打撃コーチは不調の原因について、気持ちが空回りしている面もあるのではと考えているという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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今季のタッカーは日本時間14日終了時点で、16試合、打率.237、1本塁打、9打点といった数字にとどまっている。四球数は11（チーム2位）と選球眼の良さは発揮しているものの、本来の調子には程遠い状況だ。

同メディアは「彼は複数シーズン連続で4.0以上のfWARを記録してきた安定した選手であり、球界でも屈指の信頼性を誇る存在だ。圧倒的なスーパースター級のピークこそないものの、その安定感ゆえに、シーズンを通してどのチームにも貢献できる“計算できる選手”として高く評価されてきた。しかし、ドジャースでの最初の16試合では、これまでのような本来の姿をまだ見せられていない」と現状に言及。

その上で、「おそらく少し力みすぎているんだと思う。まだ慣れている途中なんだろう。みんな常に全力でやっているから、そういう言い方はしたくないが、どちらかというと無理に結果を出そうとしているというか、ヒットを強引に打とうとしている感じに思える」というベイツ打撃コーチの見解を伝えている。

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