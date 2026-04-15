大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間14日から、ニューヨーク・メッツと3連戦を戦っている。エドウィン・ディアス投手が昨季までプレーしていた同球団に対し、デーブ・ロバーツ監督が挑発的なコメントを口にしたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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ディアスは昨年12月、メッツから3年6600万ドルの条件で慰留されていた中、3年6900万ドルとほぼ同程度の条件でドジャース入り。これについて、スティーブ・コーエンオーナーが「正直、あの決断には困惑したよ。エドウィンがどうしてその決断に至ったのか、正確には分からない。もちろん本人の個人的な判断ではあるがね」などと疑問を呈したことも大きく報じられた。

同メディアは「メッツとのシリーズ初戦を前に、ドジャースはドジャースタジアムの大型スクリーンで、ディアスの移籍に触れる映像を流した。その映像の中で、デーブ・ロバーツ監督は『ディアスがここに来たがったのには理由がある。彼はリング（優勝）を狙っているんだ』と語った」と言及。

続けて、「球団はコーエンオーナーの発言も見ていたし、ニューヨークのファンがディアスを裏切り者扱いしようとしているのも分かっていた。だから、古巣との初対戦となる試合で、ドジャースはディアスがその決断を下した理由を改めて皆に思い出させる演出を行った」と記している。

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