大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、開幕から二刀流として圧倒的な成績を残している。すでにナ・リーグMVPの筆頭候補に挙げられているが、サイ・ヤング賞との同時受賞もあり得るペースだ。スペイン紙『マルカ』のオリビア・パーカー記者が言及した。

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大谷はトロント・ブルージェイズ戦での不安定な登板にもかかわらず、今季12イニングを投げ、防御率0.00という完璧な成績を維持している。また、ドジャースの指名打者（DH）としても活躍を続けている。

それだけでなく、大谷は2016年の前田健太投手以来、シーズン開幕から2試合連続で6イニング以上を投げ、自責点0を記録した初のドジャースの先発投手でもある。

1912年以降、MLB史上、シーズン開幕から3試合以上このような成績を残した投手は、フェルナンド・バレンズエラ氏の4試合連続のみだ。大谷はあと2回達成すれば、その記録に並ぶことになる。

投手としても驚異的な成績を残す大谷について、パーカー氏は「すでに複数回のMVP受賞、ワールドシリーズ制覇、数多くの記録をキャリアに刻んでいる大谷だが、サイ・ヤング賞は彼の歴史的なキャリアにおいて、まだ手にしていない栄誉の1つだ。そして今、彼はついにその賞を獲得するための圧倒的な実績を築き上げている」と言及した。

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