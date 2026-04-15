













中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの高橋周平が14日、豊橋市民球場で行われた広島東洋カープ戦に2回から途中出場。3安打を放ちチームの勝利に貢献した。











「6番・一塁」でスタメン出場していたミゲル・サノーが初回の打席で足を痛めるアクシデントがあり、2回の守備から代わって一塁で出場した高橋。



4回の1打席目で広島の先発・森下暢仁からセンター前ヒットを放つと、5回2死一、三塁の場面では広島2番手投手・赤木晴哉からライト前へのタイムリーヒット。今季初打点をマークした。



さらに8回1死で迎えた第3打席でもセンター前ヒットを放って3安打猛打賞。2011年ドラフト1位で中日に入団し、今季でプロ15年目を迎えるベテラン野手が豊橋のファンに健在アピールを披露した。



この日の試合は中日が6-2で勝利し連敗を3でストップ。試合終了時点で借金7と早くも窮地に立たされているが、ベテランが救世主として活躍し立て直すことが出来るだろうか。

























【動画】プロ15年目のベテランが躍動！高橋周平の3本目のヒットがこちら

DAZNベースボールのXより













豊橋のファンを沸かせる



高橋周平 今季初の猛打賞

途中出場で仕事を果たす



⚾️中日×広島



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