ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、圧倒的な戦力で今季もナ・リーグ西地区の首位を走っている。ワールドシリーズ3連覇に向けて好スタートを切っているが、さらなる戦力補強に動く可能性も取り沙汰されている。米メディア『スポーティング・ニュース』のTJ・モリン記者が言及した。

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12日（日本時間13日）時点で11勝4敗と好調なドジャースだが、すでに最強クラスの戦力を誇りながら、さらにアップグレードを狙っているとされる。その一つとして、ヒューストン・アストロズのアイザック・パレデス内野手の獲得が浮上した。

パレデスは左投手に強く、通算OPS.804を記録。マックス・マンシー内野手との併用により、三塁手の攻撃力をさらに引き上げる狙いがある。また一塁手や二塁手も守れるユーティリティ性も評価されている。

ドジャースはパレデスを獲得するために、アレックス・フリーランド内野手とライアン・ウォード外野手を放出することになるかもしれない。それでも年俸が約940万ドル（約15億円）と比較的リーズナブルに獲得できる点は魅力的だ。

パレデスを獲得する可能性についてモリン氏は「もしドジャースがこの方法を実現できるなら、すぐに実行すべきだ。MLB全体がため息をつくほどの補強となり、3連覇への道をさらに一歩近づけることになる」と言及した。

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