埼玉西武ライオンズで育成選手契約も経験した23歳が、一軍で4番に座り、初本塁打をマークした。今季でプロ6年目。紆余曲折を経て掴んだこの機会で、「これが一軍なんだ」という学び多き毎日を過ごしている。今回は、ここまでの道のりを仲三に振り返ってもらうとともに、現在地を訊いた。（取材・文：灰原万由）

プロフィール：仲三優太

大阪桐蔭高では投打で活躍し、2020年ドラフト7位で埼玉西武ライオンズに入団した。3年目のオフには戦力外通告を受けて育成契約を結ぶも、5年目の昨年7月に支配下に復帰してプロ初安打をマークした。今季は登録名を本名の仲三河優太から仲三優太に変更し、プロ初本塁打を放っている。

無念の離脱。そこから再昇格を勝ち取った

西武の仲三優太外野手が、一軍で存在感を示し始めている。2020年ドラフト7位で入団したが、3年目までは一軍出場がなく、2023年オフには戦力外通告を受けて育成選手契約となった。それでも昨季途中に支配下へ復帰し、初めて一軍の舞台も経験。6年目の今季も一軍の舞台に立っている。

今春はキャリア初となる一軍キャンプスタートを勝ち取り、オープン戦でも11試合に出場して打率3割8分1厘をマーク。「初めて一軍キャンプに帯同して、オープン戦もそれなりに結果を残せていた」と開幕一軍入りへアピールを続けていたが、開幕1週間前に足の張りを考慮し、ファームでの調整を選択した。

好調を維持していただけに「できるのであればやりながら治したかった」。だが、昨季は支配下復帰直後に右手有鈎骨を骨折し、長期離脱も経験しただけに、「このままやっていって悪化するのもダメ。シーズンは長いので」と気持ちは次へ向いていた。

慎重な判断が、結果的に再昇格への足がかりとなった。ファームで5試合に出場し、打率3割1分3厘、2本塁打4打点と快音を響かせると、開幕から約1週間後に昇格の知らせが届いた。5日に一軍に合流すると、同日の楽天戦でいきなり「4番・指名打者」でスタメン出場。期待の大きさがうかがえる起用だった。

あのホームランがなければ、今ここにいないかもしれない」

ただ、昇格即日の結果にはつながらなかった。5打数無安打、3三振。1-1の同点で迎えた延長10回2死三塁の好機でも空振り三振に倒れ、「上がった日に打ちたかった」と悔しさをのぞかせた。

何よりもHランプを灯したい。その一心で臨んだ7日のソフトバンク戦でも4番に名を連ねたが、2打席連続で三振。それでも、チームが勝ち越した直後の5回1死二塁、大関の初球、低めのスライダーを完璧に捉えた。打球は大きな放物線を描いて右中間スタンドへ。仲三は噛み締めるようにダイヤモンドを一周し、ベンチへ戻るとナインからも祝福を受けた。

プロ6年目で飛び出したメモリアルアーチは、仲三にとって節目の一発以上の意味を持っていた。一軍初本塁打は、昇格後初安打でもあった。

「初めてということよりも、4番で出してもらっていたので、とにかく打てたことがうれしかった」と記録そのものより、4番で起用された中で結果を出せた安堵だった。さらに「あのホームランがなければ、今ここにいないかもしれない」と昇格直後に一本を出せた意味の大きさが表れていた。

育成契約からの再出発

この現在地にたどり着くまでには、決して平坦ではない道のりがあった。2023年オフに戦力外通告を受け、育成契約となり、「言われた日はしんどかった」。引きずることが多い性格だけに、現実を受け入れて前を向くまでには葛藤もあった。

それでも、「一軍に上がるために必要なこと、求められることは絶対にバッティング」と、自分が何で勝負する選手なのかは見失わなかった。守備や走塁ももちろんだが、打つことでしか立場は変えられない。そう分かっていたからこそ、「自分に言い聞かせて、何とか気持ちを切り替えていた」と前を向いた。

転機の一つとなったのが自主トレだった。2024年から3年連続で参加する自主トレでは、今井達也や隅田知一郎ら、最高峰の舞台で活躍する選手と時間をともにすることもあった。その中で「活躍している選手の野球に対する姿勢が想像以上で、このままじゃあかんなと思った」と強い刺激を受けた。

見直したのは技術だけではない。体の使い方、準備の仕方、野球への向き合い方。その一つ一つを積み重ねる中で、「キャンプでやってきたことをやれば打てると信じている」と思える感覚が育っていった。

最後は気持ちの部分に行き着くとしても、そこに至るまでには自分の体と向き合いながら積み重ねてきた過程がある。

「簡単に打てる世界ではない」遠回りしながらたどり着いた一軍の舞台

そうした取り組みは、昨季に結果として表れた。5月にイースタン・リーグでは育成選手として史上初のサイクル安打を達成し、その月の月間MVPにも選出。打撃で存在感を示し、7月には支配下へ復帰した。背番号55には、「大きく育ってもらいたい、ホームランバッターになってもらいたい」と球団からの期待も込められている。

一軍の舞台に立つ中で、仲三が改めて感じているのは、経験の差だという。投手の攻め方や配球の組み立て、打席の中での駆け引きには、ファームとは違う難しさがある。「いろんな人から配球だったり、一軍での戦い方を学んでいる。そういう経験が自分にはまだないので、これが一軍なんだと思いながら毎日学ばせてもらっている」。昨季までの5年間の多くをファームで過ごしてきただけに、一軍の打席に立つ日々そのものが、足りない経験を埋めていく時間にもなっている。

そこで意識するのが、「欲を出さないこと」だ。打ちたい、結果を残したいという気持ちが強くても「簡単に打てる世界ではない」と分かっている。まずは冷静でいること。そして、「甘い球が来ないかもしれないし、来ても一球かもしれない」中で、その一球を仕留めることに集中する。

一軍でも振りにいけている感覚はあり、「勝負は仕掛けられている」と手応えを口にする一方、配球や駆け引きの部分では「まだ仕留められていないところも多い」と課題も見据える。4番に座るなど期待をかけられる立場として長打はもちろん求めながら、「考えながら野球をすることで、打率も残したい」と腹を据えた。

今季から登録名を「仲三河優太」から「仲三優太」に変更したのも、変化への思いの表れだった。「何かを変えるきっかけにしたかった」という気持ちに加え、「活躍すれば覚えていただけるので、たくさん応援してもらえる選手になりたい」という願いも込められている。

遠回りを重ねながらも、ようやく再び立った一軍の舞台。仲三優太という名前を、結果で刻んでいこうとしている。

（取材・文：灰原万由）

【関連記事】

【了】