大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、ウィル・スミス捕手が正捕手に君臨している。控え捕手のダルトン・ラッシング捕手にとっては、少ない出番で結果を残さなければならないという難しい状況となっているが、デーブ・ロバーツ監督はここまでの働きを高く評価しているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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今季のラッシングは日本時間13日終了時点で、わずか4試合の出場（スミスは14試合）にとどまっている。それでも、打率.538、3本塁打、4打点と好成績をマークするなど奮闘中だ。

同メディアは「ラッシングはここまで、控え捕手として0.6のWARを記録しており、昨季の-0.1から大きく向上している。こうした結果は打撃で成果を上げていることによるものだが、ロバーツ監督はスミスの控えという役割に適応してきた進歩の表れだと考えている」と言及。

続けて、「昨年はまだ慣れていなかったと思うが、今は慣れつつある。週に2回しか出場しないという状況に、精神的に適応しようとしている部分があると思う。それに加えて、スイングをよりシンプルにするための身体的・メカニカルな調整もある。選手としてはそれをしたくないのは分かるし、そこは尊重するが、週に2回の出場では本当の意味でリズムをつかむのは難しい。それが控え捕手という役割なんだ。でも彼は精神的に以前よりずっと良い状態にあると思う」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

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