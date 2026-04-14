大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、テキサス・レンジャーズと戦い2-5で敗れた。この試合では先発・佐々木朗希投手が今季2敗目を喫しているが、バッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手はそう悪くはなかったと擁護しているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

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同戦の佐々木は4回2失点、被安打5、5四球、6奪三振といった投球成績を記録。以前から課題となっている制球難に苦しんだ一方、奪三振は今季最多の数字をとなっている。

同メディアは「走者を出しながらも、佐々木は3回に喫した2失点のみとどめた。回先頭のエバン・カーター外野手にソロ本塁打を浴び、さらにジョシュ・スミス内野手にタイムリーを許した場面だ。それでも効率的な投球を見せた場面もあり、初回には先頭の2人に出塁を許しながらも、その後3者連続三振を奪っている。変化球も有効で、特にスライダーは空振り率45.5％を記録した」と同戦の内容に言及。

その上で、「全く悪い登板ではなかったと思う。基本的には同じことだけど、もっと打者に対して積極的に攻めて、カウントを先行させる必要があると思う。それが打者とのカウントの流れを変えるし、空振りも増えるはずだ。実際、走者がいる場面で彼が見せたように、スプリッターやカッターでカウントを取り、速球でも空振りを奪い、スプリッターでも空振りを取れていたよ」というラッシングのコメントを伝えている。

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