横浜DeNAベイスターズ 最新情報
横浜DeNAベイスターズの島田舜也は14日、ファーム・リーグ中地区の埼玉西武ライオンズ戦に先発登板。5回を投げて69球無失点の好投を披露した。
DAZN公式Xは、この試合「4番・DH」で出場した中村剛也との対戦シーンをピックアップ。通算481本塁打を放っている大打者との対戦機会は初回から訪れた。
初回、島田は先頭の1番・西川愛也に中安打を許す。その後2死二塁となり、打席には4番の中村。島田は初球のカーブを特大ファウルにされるが、フォークでカウントを稼ぎ、カウント1－2から6球目を投じた。
決め球として選んだのは、自信を持つストレートだった。148キロのボールが外角に投じられると、中村もフルスイングで応じたがバットは空を切り、空振り三振となった。
ピンチをしのいだ島田は、5回69球を投げ、被安打4、奪三振3の無失点投球。その後もリリーフ陣が西武打線を零封し、チームは5－0で西武に勝利。島田は好投で勝利に貢献した。
2025年ドラフト2位で東洋大から入団した島田は、この試合がファーム公式戦4試合目の登板。先発・リリーフ2試合ずつで登板しており、いかなる形でも一軍戦力になるために精進していきたい。
【動画】島田舜也、中村剛也を三振に抑えるシーン
DAZNベースボールの公式Xより
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ドラフト2位 東洋大出身
島田舜也 5回無失点ピッチング！
※映像は初回の奪三振
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