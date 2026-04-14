「打線のパワーアップに期待」岡本和真の復活が不可欠！　変化球対応が課…

岡本和真 最新情報

トロント・ブルージェイズに所属する29歳の岡本和真内野手が、開幕直後よりも調子を落としている。その影響はチームの成績にも及んでおり、同選手の復活が重要になると米メディア『ヤードバーカー』が報じている。

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岡本はルーキーシーズンながら、開幕戦から6試合連続安打をマークするほど、最高のスタートを切っていた。

しかし、ボールを打てなくなると不調が続き、3戦連続無安打という苦しい状況に陥っている。

ただ、岡本だけでなく、ブルージェイズ打線全体で低迷の様相を見せており、ホームラン数14本はMLB21位の低い数字だ。

多くのパワーヒッターが揃うチームとしては、異例の事態と言えるだろう。

それだけに「ブルージェイズは岡本に、打線のパワーアップを期待している」と同メディアは伝えている。

岡本が苦戦している理由の一つは、MLB投手の変化球に対応できていない点が挙げられている。

同メディアは「すでに2本塁打を放っているものの、打撃の安定感には課題を抱えている。

特に変化球への対応に苦しんでいる点が顕著だ」と指摘した。

その一方で「もし三振率を改善し、MLB特有の速い球や北米特有の変化球に適応できれば、不振からの脱却も十分に可能だろう。

そうなれば、岡本は打線を支える安定した打者として大きく貢献できるはずだ」と期待感も示している。

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