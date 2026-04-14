「またもや不本意な登板に」菊池雄星、2被弾含む4失点！？　今季未勝利で…

菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する34歳の菊池雄星投手は13日（日本時間14日）、ニューヨーク・ヤンキース戦に登板し4回途中まで投げて4安打3奪三振、2被本塁打を含む4失点を喫した。今季は点を奪われる試合が多いと、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

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菊池は初回、先頭打者のポール・ゴールドシュミット内野手にいきなりツーベースヒットを許すと、続けてアーロン・ジャッジ外野手にツーランホームランを浴びた。

最悪の立ち上がりとなったが、それ以上は追加点を与えることなく1回を終える。

しかし、2回もホセ・カバジェロ内野手にツーランホームランを打たれ、これで2被弾目となった。

それでも3回は三者凡退に抑え、4回途中に降板することになる。

これまでに今季4回マウンドに立ったが、成績は0勝2敗、防御率7.50、19奪三振と低迷している。

それを踏まえ、同メディアは「菊池は1回と2回にいずれも序盤から苦戦し、ホームランも打たれた。

左腕の菊池は4回にポール・ゴールドシュミットに四球を与えたところで降板し、またもや不本意な登板となった。

直近3試合でいずれも4失点以上を喫しており、その結果、シーズン成績が悪化している」と伝えている。

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