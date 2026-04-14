













横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの井上絢登は14日、ファーム・リーグ中地区の埼玉西武ライオンズ戦に代打で出場。初回に先頭打者本塁打を放った。











DeNAは1回表の攻撃で、東妻純平に代わって井上絢登を代打で送る。急遽の出場となった井上だが、西武先発・冨士大和が投じた3球目のパームボールを振りぬいた。



打球はグングン伸びて、右翼フェンス前列に飛び込む先頭打者ホームランとなった。



いきなりの先制弾で勢いに乗ったDeNAは、その後も効果的に追加点を重ねた。投手陣は先発・島田舜也から5人の継投リレーで相手打線を零封。最終スコア5－0で西武を下し、ファーム・リーグ中地区の戦績を13勝3敗2分けとした。



井上はこの試合、本塁打含む5打数2安打1打点と活躍。ここまで二軍戦9試合出場で打率は4割を超えており、打撃好調を維持している。



昨季は二軍でチームトップの10本塁打をマーク。今季は確実性も成長させた打撃をアピールし続けたい。























【動画】変化球にドンピシャ！井上絢登の先頭打者弾がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













1番代打→？



スタメン変更にも動じず 井上絢登

先頭打者本塁打を放つ！



⚾西武×DeNA



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