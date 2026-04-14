横浜DeNAベイスターズ 最新情報
横浜DeNAベイスターズの井上絢登は14日、ファーム・リーグ中地区の埼玉西武ライオンズ戦に代打で出場。初回に先頭打者本塁打を放った。
DeNAは1回表の攻撃で、東妻純平に代わって井上絢登を代打で送る。急遽の出場となった井上だが、西武先発・冨士大和が投じた3球目のパームボールを振りぬいた。
打球はグングン伸びて、右翼フェンス前列に飛び込む先頭打者ホームランとなった。
いきなりの先制弾で勢いに乗ったDeNAは、その後も効果的に追加点を重ねた。投手陣は先発・島田舜也から5人の継投リレーで相手打線を零封。最終スコア5－0で西武を下し、ファーム・リーグ中地区の戦績を13勝3敗2分けとした。
井上はこの試合、本塁打含む5打数2安打1打点と活躍。ここまで二軍戦9試合出場で打率は4割を超えており、打撃好調を維持している。
昨季は二軍でチームトップの10本塁打をマーク。今季は確実性も成長させた打撃をアピールし続けたい。
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DAZNベースボールの公式Xより
1番代打→？
スタメン変更にも動じず 井上絢登
先頭打者本塁打を放つ！
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