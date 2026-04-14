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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、開幕から3試合に先発したが、いまだに期待に応える投球を見せられていない。スプリングトレーニングから不安定な投球が続いているだけに、バッテリーを組むダルトン・ラッシング捕手からも注文を受けている。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が報じた。

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今季3度目の先発登板では4回を失点2、自己最多の奪三振6と一定の結果を残した一方、被安打5、与四球5と走者を多く出し、94球を要して早期降板となった。佐々木は試合後、「3試合とも長いイニングを投げられていない。もっと長く投げるのが目標だ」と振り返った。

実際に、メジャー通算11試合の先発で5回を超えたのはわずか2度のみ。スタミナというよりも、球数の多さや効率の悪さが課題となっている。

これにはデーブ・ロバーツ監督も「内容的には試合を壊さなかった点は評価できる」としつつ、「次のステップは効率よく投げてイニングを伸ばすことだ」と指摘した。

ラッシングは佐々木の今季3試合目の登板について、「打ち取れたはずの打者を四球で出してしまった。だが、先頭打者を四球で出しても、すぐに立ち直って空振りを誘えたのは良かった。決して悪い登板ではなかったと思うが、いつもと同じような内容だった。打者に対してもう少し積極的に攻め、カウントを有利に進める必要がある」と言及した。

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