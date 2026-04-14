実績十分のベテラン右腕も、近年は安定感を欠きまさかの二軍スタート。かつての主力投手が開幕一軍から外れる事態となった。［1/6ページ］

実績右腕がまさかの二軍スタート

西勇輝

[caption id="attachment_259448" align="alignnone" width="530"] 阪神タイガースの西勇輝【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：35歳

・経歴：菰野高

・ドラフト：2008年ドラフト3位

・2025年一軍成績：1試合登板、0勝1敗、防御率5.79

実績十分の西勇輝は、開幕二軍スタートとなった。

三重県の菰野高でエースとして活躍し、ドラフト3位でオリックス・バファローズに入団。高卒1年目から一軍マウンドを経験すると、2011年に自身初となる2ケタ勝利（10勝）をマークし、翌2012年にはノーヒットノーランを達成した。

2014年、チームは惜しくも2位に終わったが、キャリアハイの12勝を記録。その後もオリックスでローテーションを守り抜いた西は、2018年オフにFA権を行使して阪神タイガースへ移籍した。

移籍初年度の2019年は10勝、翌2020年は11勝を挙げたように、阪神でも実力を発揮。しかし、やや安定感に欠ける場面が目立ち、昨季はまさかの1試合登板にとどまった。

復活を期す今季、まずはファームからのスタートとなったが、本来は一軍で活躍してほしい選手だ。

幾度となく壁を乗り越えてきたベテラン右腕は、甲子園の舞台で本来の姿を発揮できるだろうか。

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